В Омске снова требуют отменить концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов»

Омичи считают, что артистка работает «на два фронта».

Жители Омска обратились к губернатору Омской области Виталию Хоценко с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который запланирован на 9 декабря 2025 года на площадке «G-Drive Арена».

– В целях восстановления справедливости, недопущения раскачки российского общества изнутри, а также в знак уважения к участникам, ветеранам и павшим героям специальной военной операции просим вас рассмотреть возможность отмены концерта группы «Ночные снайперы» и Дианы Арбениной, запланированного на 9 декабря. В Омске на площадке «G-Drive Арена», – заявила омичка на странице губернатора.

Жители напомнили, что в прошлом году концерт Арбениной в Омске уже был отменен, а в ряде других городов России местные власти приняли аналогичные меры после обращений общественности и участников СВО. Омичи подчеркнули, что группа и ее солистка, по их мнению, ранее занимали позицию, противоречащую национальным интересам страны.

– Как можно допустить концерт группы «Ночные снайперы» вместе с Дианой Арбениной, за которыми тянется грязный шлейф еще с 2014 года, когда эта группа в открытую начала поливать грязью Россию, наши Вооруженные силы по поводу специальной военной операции, еще и то, что они в открытую ездят по России, выступают с концертами перед нашими гражданами, чьи дети сегодня сражаются с фашизмом на территории специальной военной операции. За 11 лет она никак не изменила своего мнения, не попросила прощения у народа, не ездит в зону СВО и в Донбасс со своими концертами, – добавили жители Омска в комментариях.

В связи с этим омичи призывают власти запретить выступления «сомнительных артистов», которые, по их мнению, работают «на два фронта».