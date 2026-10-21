Омск-информ
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·Спорт·Мария Филимонова

Дочь главного тренера «Авангарда» Буше подписала контракт с российским клубом

23-летняя Наоми Буше заключила однолетнее соглашение с клубом из Санкт-Петербурга.
Наоми Буше

Дочь главного тренера омского «Авангарда» Ги Буше продолжит спортивную карьеру в России. 23-летняя канадская нападающая Наоми Буше подписала контракт на один сезон с петербургским клубом Женской хоккейной лиги «Динамо-Нева».

Наоми Буше родилась в провинции Квебек и последние четыре года выступала за команду Йельского университета в США. Летом хоккеистку выбрали на драфте Женской профессиональной хоккейной лиги (PWHL) в клуб New York Sirens, однако она предпочла перебраться в Россию.

Ранее спортсменка уже прилетала в Омск вместе с отцом. Сам наставник «ястребов» Ги Буше активно поддерживает хоккейную карьеру дочери: зимой этого года он даже пропустил матч «Авангарда» с «Автомобилистом», чтобы лично посетить ее игры в Северной Америке.

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·Спорт·Мария Филимонова

Дочь главного тренера «Авангарда» Буше подписала контракт с российским клубом

23-летняя Наоми Буше заключила однолетнее соглашение с клубом из Санкт-Петербурга.
Наоми Буше

Дочь главного тренера омского «Авангарда» Ги Буше продолжит спортивную карьеру в России. 23-летняя канадская нападающая Наоми Буше подписала контракт на один сезон с петербургским клубом Женской хоккейной лиги «Динамо-Нева».

Наоми Буше родилась в провинции Квебек и последние четыре года выступала за команду Йельского университета в США. Летом хоккеистку выбрали на драфте Женской профессиональной хоккейной лиги (PWHL) в клуб New York Sirens, однако она предпочла перебраться в Россию.

Ранее спортсменка уже прилетала в Омск вместе с отцом. Сам наставник «ястребов» Ги Буше активно поддерживает хоккейную карьеру дочери: зимой этого года он даже пропустил матч «Авангарда» с «Автомобилистом», чтобы лично посетить ее игры в Северной Америке.

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Рубрика - Спорт