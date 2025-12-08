Главный тренер «Авангарда» Буше покинет команду в феврале

По словам канадского наставника, ему нужно быть в Канаде из-за важного события в жизни семьи.

Hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше не будет участвовать в Матче звезд КХЛ, который пройдет в феврале 2026 года в Екатеринбурге. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции после победы над «Спартаком» со счетом 7:5.

– Меня не будет в стране в это время, потому что у меня очень важное дело дома, и это оговаривалось с руководством заранее. В противном случае, наверное, меня бы здесь не было, потому что это действительно важное событие, которое я не могу пропустить. Это связано с моей семьей. Моя дочь, она учится в университете, играет в хоккей за Йельский университет, и у нее сейчас финальный год, выпускной год. Сам выпускной я не смогу посетить, потому что это будет плей-офф здесь. Но вот это событие, которое будет проходить как раз во время Матча звезд, я не могу не посетить, – заявил Буше.

Он отметил, что из-за поездки ему также придется пропустить один из матчей «Авангарда», но при этом Буше подчеркнул, что отказаться от визита он не может. При этом, какая именно игра будет пропущена, пока не уточняется.