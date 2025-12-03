Капитан «Авангарда» Шарипзянов сыграет в Матче звезд КХЛ

Его выбрали болельщики.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов примет участие в Матче звезд КХЛ. Он с перевесом в 2010 голосов обошел других защитников в голосовании болельщиков.

Шарипзянов будет играть в команде KHL RUS Stars. он выйдет на лед вместе с нападающими Александром Радуловым и Данилом Аймурзиным, а также с вратарем Филиппом Долгановым.

Напомним, в этом году Матч звезд КХЛ пройдет 7 и 8 февраля в Екатеринбурге. В нем примут участие 4 команды, составы которых определят не только болельщики, но также журналисты и лига.

KHL RUS Stars – это лучшие российские игроки. В команду KHL Urals Stars войдут игроки «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева». В команде KHL World Stars сыграют легионеры. А KHL U23 Stars будет состоять из лучших молодых игроков до 2003 года рождения.