Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

На Матч звезд КХЛ выбрали еще одного игрока «Авангарда»

В звездный уик-энд в Екатеринбург отправится нападающий Константин Окулов.

Еще один игрок «Авангарда» примет участие в Матче звезд КХЛ. Для участия в звездном уик-энде представители СМИ выбрали нападающего Константина Окулова.

Он будет играть в команде RUS Stars вместе с капитаном «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым, за которого ранее проголосовали болельщики. Также в их команде будут нападающие Александр Радулов и Данил Аймурзин и вратарь Филипп Долганов.

Напомним, Матч звезд КХЛ пройдет 7 и 8 февраля 2026 года в Екатеринбурге. В нем примут участие 4 команды:

  • KHL RUS Stars – лучшие российские игроки;
  • KHL Urals Stars – игроки «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева»;
  • KHL World Stars – лучшие легионеры;
  • KHL U23 Stars будет состоять из лучших молодых игроков до 2003 года рождения.
·Спорт

На Матч звезд КХЛ выбрали еще одного игрока «Авангарда»

В звездный уик-энд в Екатеринбург отправится нападающий Константин Окулов.

Еще один игрок «Авангарда» примет участие в Матче звезд КХЛ. Для участия в звездном уик-энде представители СМИ выбрали нападающего Константина Окулова.

Он будет играть в команде RUS Stars вместе с капитаном «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым, за которого ранее проголосовали болельщики. Также в их команде будут нападающие Александр Радулов и Данил Аймурзин и вратарь Филипп Долганов.

Напомним, Матч звезд КХЛ пройдет 7 и 8 февраля 2026 года в Екатеринбурге. В нем примут участие 4 команды:

  • KHL RUS Stars – лучшие российские игроки;
  • KHL Urals Stars – игроки «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева»;
  • KHL World Stars – лучшие легионеры;
  • KHL U23 Stars будет состоять из лучших молодых игроков до 2003 года рождения.