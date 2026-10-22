Экс-защитник «Авангарда» раскрыл, почему деспотичные тренеры теряют позиции в КХЛ

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Времена, когда хоккеисту оставалось только молча выполнять требования тренера, уходят в прошлое. Бывший защитник омского «Авангарда», чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов считает, что современное поколение уже не готово терпеть жесткое психологическое давление. По его словам, тренерам, которые не смогли перестроить свой подход к работе с игроками, становится все сложнее получать должности в КХЛ.

– Мы еще зацепили тренеров советской школы, где в большинстве своем была деспотичность. Ты как игрок не имел какого-либо голоса, просто молча работал. Тот, кто вытерпел, выдержал и не умер, тот и играл. А сейчас больше свободы у ребят, и к ним нужно искать подход, потому что новое поколение совершенно не готово терпеть психологическое давление, жесткие требования, – цитирует экс-игрока «РБ Спорт».

Белов отметил, что изменения уже заметны и на тренерском рынке КХЛ. По его словам, наставники, которые продолжают придерживаться жесткой и деспотичной манеры работы, в последнее время стали реже получать должности главных тренеров.

– Современное поколение совершенно нельзя жестко ругать, жестко требовать, разговаривать на повышенных тонах, потому что они сразу закрываются и не воспринимают информацию, – добавил хоккеист.

Изменилась не только работа с игроками, но и сама роль главного тренера. Если раньше наставник фактически отвечал за все направления подготовки команды: физическую и ледовую подготовку, тактику, игру в большинстве и меньшинстве, – то теперь значительную часть этих задач берут на себя помощники.

– Главный тренер – это в первую очередь про атмосферу, про ведение коллектива. Он должен быть очень сильным психологом, чтобы находить точки соприкосновения и понимания, – добавил специалист.

При этом тренер должен не только раскрывать сильные стороны хоккеиста, но и компенсировать его недостатки. Сделать это, считает Белов, можно за счет правильного подбора партнеров или использования игрока в тех игровых ситуациях, где его качества принесут команде максимальную пользу.

Напомним, ранее эксперт называл причину возможной отставки главного тренера Ги Буше.