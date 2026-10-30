Омск-информ
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·Спорт·Мария Филимонова

«Авангард» попытается повторить разгромную победу над «Ладой»

Сегодня омичи сыграют на выезде в Тольятти.
Дмитрий Рашевский

Сегодня, 30 октября, «Авангард» сыграет на выезде с тольяттинской «Ладой» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27. Матч начнется в 21:00 по омскому времени.

Напомним, что прошлая встреча клубов завершилась победой «ястребов» с разгромным счетом 4:1. Шайбами отметились Джошуа Ливо, Кирилл Долженков, Эндрю Потуральски и Константин Окулов.

Отметим, что «Авангард» одержал четыре победы в пяти последних матчах. Ранее форвард омской команды Наиль Якупов назвал причину такого успешного отрезка.

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·Спорт·Мария Филимонова

«Авангард» попытается повторить разгромную победу над «Ладой»

Сегодня омичи сыграют на выезде в Тольятти.
Дмитрий Рашевский

Сегодня, 30 октября, «Авангард» сыграет на выезде с тольяттинской «Ладой» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27. Матч начнется в 21:00 по омскому времени.

Напомним, что прошлая встреча клубов завершилась победой «ястребов» с разгромным счетом 4:1. Шайбами отметились Джошуа Ливо, Кирилл Долженков, Эндрю Потуральски и Константин Окулов.

Отметим, что «Авангард» одержал четыре победы в пяти последних матчах. Ранее форвард омской команды Наиль Якупов назвал причину такого успешного отрезка.

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Рубрика - Спорт