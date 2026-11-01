Рождественский полумарафон в Омске пройдет по трем дистанциям

Фото: Минспорта Омской области

В воскресенье, 1 ноября, стартовал прием заявок на Рождественский полумарафон 2027 года (16+) в Омске. Регистрация на сайте продлится до 27 декабря. Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта.

Сам забег запланирован на 7 января и традиционно пройдет на Соборной площади. Это первый в году массовый легкоатлетический старт в регионе, который неофициально называют самым экстремальным забегом в мире; он входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS).

Фото: Минспорта Омской области

В 2027 году бегунам предложат три дистанции: полумарафон на 21,1 км, забег на 10 км и массовый старт на 3 км. Допуск на любую из них возможен только при наличии медицинской справки установленного образца. Соревнования проводятся с 1991 года и открывают сезон серии «Сибирский международный марафон», а выйти на дистанцию можно в карнавальном костюме на выбор участника.

В 2026 году на старт вышли свыше 1600 человек из 27 регионов России и Казахстана. На дистанции 21,1 км быстрее всех финишировали Денис Чертыков из Хакасии с результатом 1:10:50 и омичка Марина Ковалева, показавшая 1:24:29.