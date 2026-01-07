Омск-Информ
·Спорт

В Омске Рождественский полумарафон поставил очередной рекорд

Участники из России и Казахстана бегут на разных дистанциях.

В Омске официально стартовал Рождественский полумарафон 2026. Забег прошел на Соборной площади и стал традиционным зимним событием города. В нем приняли участие 1656 спортсменов из 27 регионов России и Казахстана. 

Первыми стартовали бегуны на дистанции 21,1 км, затем вышли участники забегов на 10,55 км и двух массовых трасс – 3 км.

Кроме того, по информации правительства Омской области, в регионе впервые прошел Культурный забег. Участники преодолели дистанцию в 2026 метров.

Напомним, что Рождественский полумарафон проходит в центре города, из-за чего перекрыты некоторые улицы, а движение общественного транспорта организовано по измененным маршрутам.

