В Омске Рождественский полумарафон поставил очередной рекорд

Участники из России и Казахстана бегут на разных дистанциях.

Фото: t.me/HocenkoVP

В Омске официально стартовал Рождественский полумарафон 2026. Забег прошел на Соборной площади и стал традиционным зимним событием города. В нем приняли участие 1656 спортсменов из 27 регионов России и Казахстана.

Первыми стартовали бегуны на дистанции 21,1 км, затем вышли участники забегов на 10,55 км и двух массовых трасс – 3 км.

Кроме того, по информации правительства Омской области, в регионе впервые прошел Культурный забег. Участники преодолели дистанцию в 2026 метров.