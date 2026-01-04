Пять автобусов и троллейбус уберут из центра Омска

Это связано с Рождественским полумарафоном. Мера временная.

Николай Кривич

В департаменте транспорта Омска рассказали, что в связи с подготовкой и проведением Рождественского полумарафона с 8 часов 6 января 2026 года до 21 часа 7 января 2026 года планируется перекрыть движение всех видов транспорта по улице Ленина.

Это произойдет на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь и площадь Победы на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина.

Фото: vk.com/deptrans_omsk

В связи с этим пять автобусов и один троллейбус пустят по измененным схемам.

Троллейбус № 8 в направлении микрорайона Московка-2 с улицы Красный Путь направят по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту К. Маркса с правым поворотом на Ленинградскую площадь, исключив посадку и высадку пассажиров на остановке «Магазин «Жемчужина», с левым поворотом на улицу Ленина, далее – по утвержденной схеме, а в обратном направлении без изменений.

Автобус № 62 поедет до остановки «КДЦ «Маяковский» с разворотом под мостом имени 60-летия Победы и началом своего движения от остановки «Библиотека им. Пушкина», далее — по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса; Автобусы № 73 в направлении Чкаловского поселка с улицы Красный Путь поедут по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с левым поворотом на улицу Ленина, далее – по утвержденной схеме, в обратном направлении без изменений.

Автобусы № 34 с улицы Герцена поедут с левым поворотом на улицу Фрунзе через остановку «Флагман», с правым поворотом на улицу Гусарова, с правым поворотом на улицу Герцена, далее – по утвержденной схеме, посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Флагман» по улице Герцена.

Автобусы № 94 с моста имени 60-летия Победы последуют по улице Фрунзе через остановку «Ул. Тарская», с левым поворотом на улицу Герцена, далее – по утвержденной схеме; а в обратном направлении без изменений.

Автобусы по маршруту № 28 с моста имени 60-летия Победы направят по улице Фрунзе через остановку «Ул. Тарская», с правым поворотом на улицу Герцена, с правым поворотом на улицу Интернациональную, далее – по утвержденной схеме, посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Ул. Фрунзе».

На данный момент до конца новогодних выходных под проект «Пешеходный Любинский» перекрыт исторический центр города, от улицы Интернациональной до пересечения улицы Ленина с улицей Партизанской, за гостиницей «Россия». Следовательно, площадь перекрытия станет больше.