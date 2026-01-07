Стали известны победители Рождественского полумарафона

Рождественский полумарафон собрал рекордные 1656 участников.

Фото: t.me/HocenkoVP

Сегодня, 7 января, на старт омского Рождественского полумарафона вышли рекордные 1656 спортсменов. В этом году Омск впервые принимает мероприятие на правах культурной столицы России.

В забеге на 10 км все призовые места забрали омичи. Победу среди мужчин одержал Александр Бутрамеев, преодолев дистанцию за 36 минут 25 секунд. На втором месте финишировал Павел Степанюк с результатом 37 минут 10 секунд, третьим стал Михаил Русанов - 39 минут 35 секунд.

Среди женщин первой к финишу пришла Ксения Конопенко - 41 минутa 1 секунда. Второе место заняла Юлия Ларионова с результатом 41 минутa 21 секунда, третьей стала Надежда Андреева - 42 минутa 47 секунд.

В мужском зачете на дистанции 21,1 км победу одержал Денис Чертыков из Абакана – 1 час 10 минут 49 секунд. Вторым финишировал Андрей Янович из Мурманской области – 1 час 11 минут 40 секунд, третьим стал омич Вячеслав Васильев – 1 час 15 минут 11 секунд.

Среди женщин на аналогичной дистанции победу одержала омская спортсменка Марина Ковалева – 1 час 24 минуты 28 секунд. Второе место заняла Тамара Волнина – 1 час 25 минут 11 секунд, третьей финишировала Ольга Роганская – 1 час 26 минут 21 секунда.