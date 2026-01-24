Солнце и луна Рождественского полумарафона: омичи рассказали, как создавали победные костюмы

Яркие и запоминающиеся образы участники освежающего пробега придумали и сшили сами.

В этом году в голосовании за самый оригинальный костюм Рождественского полумарафона в Омске победили Жанна и Павел Рыжковские. Они рассказали «Омск-информу», как создавались победные костюмы.

Швейная машинка и энтузиазм

Пара хотела сделать что-то актуальное на все времена. Придумали концепцию – солнце и луна, и принялись ее воплощать.

– Я придумала идею, хотелось сделать что-то вечно актуальное. Солнце и луна идеально подходят: днем и ночью освещают нам путь, также символизируют гармонию, одно постоянно сменяет другое, день сменяет ночь, ночь сменяет день, – рассказала «Омск-информу» Жанна Рыжковская.

Однако сложнее, чем придумать, оказалось реализовать эту идею. В создании образов принимали участие и муж, и мама Жанны.

– Я купила ткань, нашла наполнитель. Моя мама помогала шить головные уборы, так как у нее есть швейная машинка и энтузиазм. Я с мужем лепила дождик на дождевики больше суток. За час до забега закончили, – рассказала омичка.

Забег состоялся 7 января. Это уже 36-й Рождественский полумарафон в Омске. В этом году на Соборной площади собралось около 2 тысяч бегунов.

Выиграли в схватке с Аватаром

О конкурсе Жанна и Павел не думали, хотели просто весело преодолеть дистанцию в 3 км. Однако, когда увидели, что за них голосуют, всерьез настроились на победу. Однако конкуренты тоже не дремали.

– Когда дело дошло до 500 голосов, то мы решили, что отступать уже нельзя. Когда столько людей выбрали нас, уже даже стыдно перед проголосовавшими просто так сдаваться. Самый волнующий момент был последние полчаса голосования, наш главный конкурент резко начал набирать голоса, и мы даже начали уже нервничать. Но наконец-то пробило 00:00, и голосование закончилось. И мы победили! Это был шок! – отметила Жанна.

Голосование было открытым. Все желающие могли оценить оригинальность, сложность, актуальность и эстетичность костюмов, а также дистанции (3, 10 или 21,1 км), которые преодолели участники. С отрывом в 11 голосов второе место занял Аватар.

Также в полумарафоне участвовали Птица Феникс, Мэри Поппинс, Арестанты и, конечно, Снегурочка с Дедом Морозом.

Без болельщиков бы не справились

Пара не скрывает радостных эмоций от победы.

– Огромное спасибо всем нашим болельщикам! Без них мы бы не справились! Сплотившаяся народная сила и мощь! Нашему главному сопернику Аватару и его болельщикам – отдельная благодарность, уважение и почет! Достойные противники! Поборолись мы с ними на славу! – добавила омичка.

Жанна отметила, что всем участникам в костюмах вместе удалось сделать забег веселым, и поблагодарила организаторов Сибирского международного марафона за интересное мероприятие.

Отметим, что омичка регулярно принимает участие в забегах. Только в 2025 году она выходила на дистанции в неугомонном, весеннем и цветочном забегах, а также в SIM-2025.