Фото: t.me/omskiyavangard

Нападающий омского «Авангарда» Джош Ливо забросил юбилейную, сотую шайбу в Континентальной хоккейной лиге. Знаковое событие произошло уже в стартовой двадцатиминутке домашнего матча против астанинского «Барыса».

Форвард открыл счет во встрече. Спустя всего несколько минут Ливо оформил дубль и открыл счет второй сотне голов в КХЛ, точно бросив при игре в большинстве.

Второй юбилей в этом же игровом отрезке на свой счет записал еще один нападающий «ястребов» – Майкл Маклауд. Его результативный пас на шайбу Ливо стал для канадца сотым набранным очком в лиге. Теперь в его активе 100 (38+62) баллов за результативность, заработанных в составе «Авангарда» и «Барыса».