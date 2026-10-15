Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Омского заключенного на денек вывезли из колонии в город

Осужденного и отбывающего наказание мужчину свозили в кадровый центр.
тюрьма, колония

Сотрудники омской колонии № 9 организовали выезд осужденного в город. Мужчину с участка колонии-поселения свозили в кадровый центр «Работа России».

В кадровый центр осужденный пришел в сопровождении сотрудника колонии. Карьерные консультанты рассказали омичу о базе вакансий и о мерах господдержки при трудоустройстве. Также мужчине предложили курсы переподготовки и повышения квалификации.

Таким образом УФСИН способствует возвращению осужденных в законопослушное общество.

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·Общество·Андрей Андреев

Омского заключенного на денек вывезли из колонии в город

Осужденного и отбывающего наказание мужчину свозили в кадровый центр.
тюрьма, колония

Сотрудники омской колонии № 9 организовали выезд осужденного в город. Мужчину с участка колонии-поселения свозили в кадровый центр «Работа России».

В кадровый центр осужденный пришел в сопровождении сотрудника колонии. Карьерные консультанты рассказали омичу о базе вакансий и о мерах господдержки при трудоустройстве. Также мужчине предложили курсы переподготовки и повышения квалификации.

Таким образом УФСИН способствует возвращению осужденных в законопослушное общество.

1063
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Рубрика - Общество