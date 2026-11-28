«Авангард» намерен сделать Омск хоккейной столицей России, заявила исполнительный директор клуба Мария Маркарян. По ее словам, хоккей – это главный вид спорта для города.
– Для Омска хоккей – это главный вид спорта. Я честно могу сказать, что другого города с такой хоккейной инфраструктурой я не знаю ни в Восточной конференции, ни в Западной, – отметила Маркарян. – Это две роскошные, суперсовременные арены: G-Drive Арена для КХЛ и G-Energy Арена – СКК им. Блинова для «Омских Крыльев». Это очень классная Академия, прекраснейший детский хоккейный центр. И плюс вся сеть дворового хоккея. Причем всерьез мы стали этим заниматься, наверное, последние два года. Я думаю, это только начало, и дальше это будет нашим преимуществом. Именно поэтому для нас цель – сделать Омск хоккейной столицей России.
Ранее, в сентябре, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сравнил омскую «G-Drive Арену» с лучшими стадионами НХЛ, отметив, что этот ледовый стадион не уступит ни одной арене лиги.