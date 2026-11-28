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Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский получил травму в матче против «Амура» в Хабаровске (3:2). Форвард не выходил на лед в третьем периоде – тренерский штаб снял его с игры по медицинским соображениям.

– Он не играл, потому что мы его сняли с игры из-за травмы. В принципе, он какую-то часть матча провел не совсем здоровым, мы решили его, в конце концов, с игры снять, чтобы не усугублять эту ситуацию, – рассказал главный тренер омичей Ги Буше на пресс-конференции после матча.

Ранее омская команда потеряла из-за травм нападающих Наиля Якупова, Седрика Пакетта и Артема Ильенко. Выезд на Дальний Восток прошел без них.

Для «Авангарда» победа над «Амуром» стала седьмой подряд. Следующий матч «ястребы» проведут 2 декабря в Омске – против московского «Спартака».