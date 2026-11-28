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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался об усилении состава команды. По словам канадского специалиста, сегодня у «ястребов» всего два боеспособных звена.

– У нас наконец-то появились два ведущих звена. По сути, две тройки, каждая из которых может считаться первым звеном. Раньше из-за отсутствия некоторых хоккеистов мне приходилось постоянно менять сочетания, искать различные варианты. Теперь мы смогли собрать эти тройки, – сказал Буше после матча с хабаровским «Амуром» (3:2). – Если все будет зависеть только от одного звена, можете забыть об успехе. В лиге такого уровня вы не сможете побеждать, опираясь на одну тройку.

В перспективе «ястребам» нужно сформировать результативное третье звено и четвертое, которое тоже будет приносить очки, подчеркнул наставник «Авангарда». Он не исключил обмены.

– Над этим необходимо работать. Посмотрим, какие хоккеисты есть в нашем распоряжении. Если для усиления потребуется пригласить игроков со стороны, мы это сделаем, – заявил тренер. – Мы хотим конкурировать с ведущими командами, а у них есть четыре звена, каждое из которых оказывает на тебя давление. Сейчас мы как раз пытаемся решить эту задачу.

«Авангард» испытывает проблемы с составом с начала текущего сезона. В какой-то момент омская команда опускалась на последнее место в Восточной конференции. Сейчас «ястребы» идут на серии из 7 побед. Омская команда после 30 проведенных матчей имеет в активе 40 очков и занимает второе место в Восточной конференции.