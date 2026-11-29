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Канадский защитник, бывший игрок «Авангарда» Райан Меркли оказался втянут в международный хоккейный скандал. Перед нынешним сезоном хоккеист перешел в словацкую «Дуклу», которая подписала еще четырех его соотечественников, в том числе еще одного экс-нападающего «Авангарда» Райана Спунера.

Статистика Меркли в Словакии впечатляет – 17 (3+14) очков в 22 матчах. Однако, по данным «Спорт-Экспресса», ему три месяца не платили зарплату. Обстановка в клубе достаточно быстро стала понятна Спунеру, который поспешил объявить о завершении игровой карьеры и после этого уехал играть в «Динамо-Минск».

По данным ресурса, Меркли собирается подписать просмотровый контракт со СКА. Защитнику дадут сыграть три матча, чтобы произвести впечатление на главного тренера Андрея Разина. Однако «Дукла» не отпускает Меркли.

– Несколько дней назад игрок сообщил нам о своем желании покинуть «Дуклу» и продолжить карьеру в СКА. Однако у игрока действующий контракт с нашим клубом, который не дает ему права на односторонний уход. «Дукла» не поддастся давлению и не потерпит одностороннего нарушения действующих контрактов. Поэтому в нынешних обстоятельствах мы не позволим игроку перейти в другой клуб, – официально заявили в словацком клубе.

После чего отстранили Меркли от тренировок с командой.

При этом с юридической точки зрения контракт канадца с «Дуклой» не имеет никакой силы – клуб три месяца не платит ему зарплату и не смог оформить рабочий вид на жительство. Игрок мог находиться в Словакии без визы только до 30 октября, а клуб отправил документы на вид на жительство только 21 октября.

Сегодня экс-защитник «ястребов» улетел в Санкт-Петербург.

Райан Меркли выступал за омский «Авангард» в сезоне 2024/2025, куда перешел в ноябре 2024 года из «Куньлунь Ред Стар». 1 марта 2025 года клуб и игрок досрочно расторгли контракт по соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2026 года другой канадский легионер «Дуклы» и экс-форвард «Авангарда» Райан Спунер объявил о завершении профессиональной карьеры, успев набрать 4 очка (1+3) в пяти встречах за словацкий клуб.