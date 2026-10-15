«Авангард» перед решающим матчем с «Автомобилистом» пополнят травмированные игроки

Лажуа и Афанасьев вернулись к тренировкам.

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Омский «Авангард» может получить подкрепление перед домашним матчем с екатеринбургским «Автомобилистом» – к возвращению на лед готовятся защитник Максим Лажуа и нападающий Егор Афанасьев. Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

Известно, что Лажуа уже возобновил полноценные тренировки с командой: канадец восстановился после перелома стопы, полученного еще во время предсезонного Кубка Блинова. Афанасьев, пропустивший несколько последних матчей, также может вернуться в состав. Окончательное решение об их участии пока не объявлено.

При этом тренерский штаб Ги Буше по-прежнему не может рассчитывать на троих нападающих – Николая Прохоркина, Александра Волкова и Седрика Пакетта. Все они остаются вне игры.

Возвращение Лажуа и Афанасьева может оказаться своевременным для омской команды накануне решающего для тренерского состава матча.

Отметим, что «Авангард» опустился на последнее место Восточной конференции КХЛ, однако разница в очках между клубами остается небольшой – несколько побед подряд позволят «ястребам» заметно улучшить положение в таблице.