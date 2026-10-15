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·Спорт·Елена Ляхова

«Авангард» провалился на дно таблицы КХЛ

Омичи проиграли и скатились на последнее место Востока, забив меньше всех в конференции.
Авангард

Омский «Авангард» оказался на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ по итогам игрового дня 14 октября. Об этом сообщают хоккейные СМИ.

Команда под руководством тренера Ги Буше потеряла позицию после того, как «Трактор» обыграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 6:2. Сейчас в активе «ястребов» 12 очков в 13 матчах. Омский клуб забил меньше всех голов в своей конференции – всего 22 шайбы.

Во всей лиге меньше «Авангарда» забросила только «Сочи» – 19 шайб. У «Лады» в активе 24 гола.

«Авангард» продолжит сезон 16 октября матчем против «Автомобилиста».

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«Авангард» провалился на дно таблицы КХЛ

Омичи проиграли и скатились на последнее место Востока, забив меньше всех в конференции.
Авангард

Омский «Авангард» оказался на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ по итогам игрового дня 14 октября. Об этом сообщают хоккейные СМИ.

Команда под руководством тренера Ги Буше потеряла позицию после того, как «Трактор» обыграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 6:2. Сейчас в активе «ястребов» 12 очков в 13 матчах. Омский клуб забил меньше всех голов в своей конференции – всего 22 шайбы.

Во всей лиге меньше «Авангарда» забросила только «Сочи» – 19 шайб. У «Лады» в активе 24 гола.

«Авангард» продолжит сезон 16 октября матчем против «Автомобилиста».

1682
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Рубрика - Спорт