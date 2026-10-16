Омск-информ
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Гол Пономарева и хет-трик Маклауда: «Авангард» отомстил «Автомобилисту» за разгром

Сегодняшний матч омского хоккейного клуба «Авангард» завершился победой.
Майкл Маклауд

Сегодня в Омске состоялся матч «Авангарда» и «Автомобилиста». Омичи обыграли екатеринбуржцев со счетом 4:2.

В первом периоде счет открыл Майкл Маклауд, который следом формил дубль. После первого периода счет был 2:0.

Во втором периоде екатеринбуржцы попытались отыграться: Даниэль Спронг забросил шайбу в ворота омичей.

Но в третьем периоде Василий Пономарев увеличил отрыв «Авангарда». А Маклауд оформил хет-трик. В конце периода гости реализовали большинство, но матч закончился победой омичей со счетом 4:2.

Как и ожидалось, в состав после травм вернулись Максим Лажуа и Егор Афанасьев.

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·Спорт·Андрей Андреев

Гол Пономарева и хет-трик Маклауда: «Авангард» отомстил «Автомобилисту» за разгром

Сегодняшний матч омского хоккейного клуба «Авангард» завершился победой.
Майкл Маклауд

Сегодня в Омске состоялся матч «Авангарда» и «Автомобилиста». Омичи обыграли екатеринбуржцев со счетом 4:2.

В первом периоде счет открыл Майкл Маклауд, который следом формил дубль. После первого периода счет был 2:0.

Во втором периоде екатеринбуржцы попытались отыграться: Даниэль Спронг забросил шайбу в ворота омичей.

Но в третьем периоде Василий Пономарев увеличил отрыв «Авангарда». А Маклауд оформил хет-трик. В конце периода гости реализовали большинство, но матч закончился победой омичей со счетом 4:2.

Как и ожидалось, в состав после травм вернулись Максим Лажуа и Егор Афанасьев.

1115
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Рубрика - Спорт