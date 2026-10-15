Экс-кандидат в руководители «Авангарда» заявил о «психологической яме»

Леонид Вайсфельд переложил ответственность за провалы команды на тренерский штаб.

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Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд объяснил провал «Авангарда» в начале сезона. Команда потерпела шесть поражений в девяти последних матчах регулярного чемпионата КХЛ и занимает 11-е место в Восточной конференции с 12 очками.

По мнению хоккейного судьи и экс-генменеджера клубов КХЛ, причиной провала стали не только травмы игроков, но и ошибки тренерского штаба во главе с Ги Буше. Вайсфельд отметил, что при большом количестве травмированных ответственность в значительной степени лежит именно на тренерах.

– Я, откровенно говоря, думал, что, когда выйдут травмированные, у «Авангарда» все наладится. А получается, что травмированные вышли, но, кажется, теперь они находятся в психологической яме. Когда ты постоянно проигрываешь, это удовольствие небольшое. Сейчас команду нужно в кучу собрать и в рабочее состояние привести. Удастся ли это тренерскому штабу – не знаю. Но потенциал у них, безусловно, высокий. Уровень игроков серьезный, и как минимум к плей-офф они должны подойти в нормальной форме. Другой вопрос – не будут ли они так кувыркаться весь год в плане травм и результатов? – сказал Вайсфельд в эфире «Матч ТВ».

Отдельно функционер прокомментировал ситуацию с вернувшимся из лазарета Майклом Маклаудом, который уже проводит на льду по 20 минут за матч. Вайсфельд предположил, что Буше не меняет свой подход и продолжает загонять лидеров, однако не исключил, что в итоге тренер может оказаться прав.

Интересно, что эксперт был в 2023 году кандидатом в генменеджеры «Авангарда».