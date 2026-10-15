В Омске в 19-й раз стартовала спартакиада школьников

Спортивные состязания начались с соревнований по дартсу.

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Сегодня, 15 октября, на площадке лицея № 66 торжественно открылась 19-я спартакиада между школами Омска. Спортивные игры начались с соревнований по дартсу.

На открытии спартакиады в спортзале лицея № 66 собрались спортивные команды десятка школ Омска.

Фото: Ольга Кныш

С приветствиями выступили директор лицея № 66 Наталья Небесная, председатель регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация Дартс России» Евгений Есипов и депутат Омского горсовета Наталья Старовойтова, являющаяся идейным вдохновителем и основателем спартакиады школьников.

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Наталья Старовойтова рассказала, что спартакиада среди школьников, охватывающая различные виды спорта в течение всего учебного года, проводится без перерыва уже 19 лет. Основная цель мероприятия – не столько достижение высоких спортивных результатов, сколько мотивация детей к занятиям физкультурой, общению и взаимопониманию между школами.

Фото: Ольга Кныш

– Наша спартакиада объединяет и мотивирует детей заниматься спортом, больше общаться. Это приводит к общим победам не только в спорте, но и в учебе, творческих достижениях и общественной жизни, – отметила депутат.

Программа спартакиады ежегодно обновляется, добавляются новые виды спорта, чтобы поддерживать интерес участников. Помимо спартакиады, организуются и другие спортивные мероприятия, включая туристическую игру «Новые Робинзоны», где дети демонстрируют не только спортивные, но и навыки выживания на природе.

Фото: Ольга Кныш

Наталья Старовойтова также вручает именные стипендии лучшим учащимся дважды в год. Она подчеркивает, что за 19 лет наблюдается положительная динамика в отношении детей к спорту и здоровому образу жизни.

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– Сегодня заниматься спортом модно, и это общая тенденция. Мы видим, как на наших площадках формируются команды, которые затем участвуют в городских и областных соревнованиях, поездки в другие города. Это зарождение спортивных навыков, умений, командного духа, – подчеркивает депутат.

Работа по развитию спорта ведется на всех уровнях: от детских садов, где проводятся «Зимние забавы» и «Олимпийские старты», до школ и колледжей. В течение последних четырех лет в рамках округа проходят турниры по мини-футболу на снегу зимой, а также по баскетболу и волейболу летом среди студентов средних специальных учебных заведений.

Значительным достижением в сфере развития спорта стала также реконструкция стадиона «Взлет». Наталья Старовойтова выступила инициатором этого проекта, и благодаря привлеченным средствам стадион был восстановлен и обустроен.

Она добавила, что сама является бывшей спортсменкой, поэтому развитие детского спорта для нее – личный приоритет.

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Евгений Есипов поблагодарил за внимание к дартсу и отметил растущий интерес к этому виду спорта.

Уточним, что участниками спартакиады являются представители школ Омска: № 5, № 6, № 18, № 23, № 60, № 91, № 113, № 155, гимназии № 9, лицея № 66.

В течение года учащиеся будут помимо дартса соревноваться по волейболу, баскетболу, мини-футболу, стрельбе, легкой атлетике, пионерболу.

А в конце учебного года определятся сильнейшие команды среди подшефных школ как по отдельным видам спорта, так и в комплексном зачете.