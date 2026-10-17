Буше назвал секрет неожиданного преображения «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше назвал факторы успеха в победной игре своей команды против екатеринбургского «Автомобилиста». Накануне «ястребы» победили дома со счетом 4:2, хет-триком отличился канадский нападающий омичей Майкл Маклауд.
– Сегодня команда сразу вышла готовой бороться. Особенно рад тому, что мы, наконец, получили обратно всех наших защитников, – сказал Буше на послематчевой пресс-конференции. – От защитников начинается и ими заканчивается очень многое в нашей игре. Когда у тебя есть качественная игра в обороне, хорошие первые передачи, качественный выход из зоны, входы в зону, броски и работа с шайбой – меняется вся команда. Сегодня у нас было семь полноценных защитников уровня КХЛ, которые умеют хорошо двигать шайбу и бросать. Это меняет очень многое.
Также важным фактором победы стала возможность качественно потренировать розыгрыш большинства. Итог – Маклауд забросил первую шайбу через 10 секунд игры в формате «пять на четыре».
– Только вчера впервые с начала сезона мы смогли нормально потренировать большинство полноценной пятеркой – не 10 минут, а действительно поработать против сопротивления. Поэтому в каком-то смысле для нашего большинства сезон только сейчас начинается, – отметил Буше. – Будем продолжать выстраивать «химию». В целом топ-6 сыграл отлично, семь защитников сыграли отлично, вратарь провел хороший матч. Мы эту победу заслужили.
Завтра, 18 октября, «Авангард» сыграет дома против челябинского «Трактора». Начало встречи в 17:00.