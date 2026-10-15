Омск-информ
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·Спорт·Елена Ляхова

Руководитель «Авангарда» Кожевников, двигавший Ги Буше, прилетел на «разбор полетов»

От внимания генменеджера явно не ускользнуло, что команда оказалась на дне турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.
Евгений Кожевников

В Омск накануне прибыл председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Евгений Кожевников. Об этом в среду, 14 октября, сообщил паблик программы «Овертайм» в соцсети «ВКонтакте».

По данным автора поста, 13 октября Кожевников посетил матч «Омских Крыльев». Однако главная цель визита, вероятно, связана с основной командой.

– Евгений Кожевников в городе. Вчера был на матче «крыльев». Сегодня, видимо, будет разбор полетов главной команды, – отмечается в посте.

Публикация спровоцировала десятки комментариев от болельщиков, которые начали строить теории о причинах приезда руководителя. Омичи не исключают, что в случае продолжения частых поражений команду ждут изменения в тренерском штабе. На данный момент «Авангард» впервые за долгое время находится на последнем месте Восточной конференции.

Изменить турнирное положение «Авангарда» может победа в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» в пятницу, 16 октября.

Добавим, что в этом сезоне в составе основной команды успел поиграть родственник Евгения Кожевникова – Кирилл Кожевников. С 3 октября хоккеист выступает уже за «Омские Крылья», а недавно он получил дисквалификацию на три матча за контакт с судьей в матче с «Дизелем» 11 октября.

Известно, что Евгений Кожевников в свое время активно продвигал кандидатуру канадца Ги Буше в качестве главного тренера «Авангарда».

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·Спорт·Елена Ляхова

Руководитель «Авангарда» Кожевников, двигавший Ги Буше, прилетел на «разбор полетов»

От внимания генменеджера явно не ускользнуло, что команда оказалась на дне турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.
Евгений Кожевников

В Омск накануне прибыл председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Евгений Кожевников. Об этом в среду, 14 октября, сообщил паблик программы «Овертайм» в соцсети «ВКонтакте».

По данным автора поста, 13 октября Кожевников посетил матч «Омских Крыльев». Однако главная цель визита, вероятно, связана с основной командой.

– Евгений Кожевников в городе. Вчера был на матче «крыльев». Сегодня, видимо, будет разбор полетов главной команды, – отмечается в посте.

Публикация спровоцировала десятки комментариев от болельщиков, которые начали строить теории о причинах приезда руководителя. Омичи не исключают, что в случае продолжения частых поражений команду ждут изменения в тренерском штабе. На данный момент «Авангард» впервые за долгое время находится на последнем месте Восточной конференции.

Изменить турнирное положение «Авангарда» может победа в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» в пятницу, 16 октября.

Добавим, что в этом сезоне в составе основной команды успел поиграть родственник Евгения Кожевникова – Кирилл Кожевников. С 3 октября хоккеист выступает уже за «Омские Крылья», а недавно он получил дисквалификацию на три матча за контакт с судьей в матче с «Дизелем» 11 октября.

Известно, что Евгений Кожевников в свое время активно продвигал кандидатуру канадца Ги Буше в качестве главного тренера «Авангарда».

22824
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Рубрика - Спорт