Евгений Кожевников общается с новым главным тренером «ястребов» без переводчика.

Пресс-служба ХК «Авангард» распространила ролик, на котором новый главный тренер «ястребов» Ги Буше общается с председателем совета директоров клуба Евгением Кожевниковым. Руководитель заглянул в тренерскую после двух ледовых занятий, устроенных команде канадским специалистом.

На кадрах видно, что Буше и Кожевников общаются без переводчика. В основном говорит тренер, его формальный начальник внимательно слушает. Беседа продолжается на трибуне «G-Drive Арены», и вновь солирует Ги Буше. Судя по активной жестикуляции, у канадца сложилось впечатление об игре «ястребов». В комментарии СМИ он заявлял, что команда должна действовать быстрее. Буше намерен прививать «Авангарду» быстрый хоккей. При этом игрокам придется забыть о былых заслугах и начать с чистого листа.

Ближайшие матчи своей новой команды Ги Буше пропустит. Он на некоторое время слетает в Канаду, чтобы показаться специалисту по поводу своей травмы колена. Недавно тренер перенес операцию и сейчас проходит восстановительный период.