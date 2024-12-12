Новый главный тренер заявил, что начал менять тактику команды еще до приезда в Омск.
Сегодня, 12 декабря, ночью в Омск прилетел 53-летний главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Наставник приехал в компании помощника, 64-летнего Дэйва Барра.
Глава «ястребов» рассказал, на чем акцентирует внимание на сегодняшних тренировках.
– Я рад быть здесь и наконец-то могу пообщаться со всеми лично, а не по телефону. Ну и, конечно, это для меня новый опыт в хоккейном плане. Планирую приехать на «G-Drive Арену» и познакомиться с персоналом, – поделился планами Буше. – Запланированы две тренировки. На одной мы будем делать акцент на нападении. Рассмотрим некоторые моменты, на которые хотим обратить внимание. На второй будем смотреть на аспекты игры в обороне. Кое-что мы меняли, и это было заметно в предыдущих матчах, потому что мы готовились и работали еще до приезда сюда. И я рад, что игроки скорректировали свои действия. Рад, что это уже приносит плоды.
Главный тренер считает, что ему есть что привнести в команду.
– Для меня главное – не только привнести свое, но и адаптироваться в существующую культуру. Для меня это улица с двухсторонним движением. Я не хочу прийти и разрушить все под себя. Мне есть чем поделиться. И в плане опыта в НХЛ, и работы за Сборную Канады, – подчеркнул Буше.
Канадский глава «ястребов» обещал научить своих подопечных играть быстро и не тянуть время.
– За последний месяц пересмотрел большое количество матчей и примерно понимаю, к чему нам нужно готовиться. Но самое главное, я хочу, чтобы команда играла быстро. Есть игроки, которые катаются быстро, но игра не идет на высоком темпе, – отметил Буше. – Главное, не тянуть время, качественно и быстро доставлять шайбу до ворот, не давать противнику свободное пространство и время, и тогда все будет успешно.
Наставник добавил, что пока не успел познакомиться с городом. В Омском аэропорту Ги Буше уже получил «набор болельщика» «Авангарда»: шарф и кепку.