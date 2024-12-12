Омск-Информ
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·Спорт

На главного тренера водрузили фирменные кепку и шарф «ястребов».

Сегодня ночью, 12 декабря, в Омск прилетел главный тренер «Авангарда» 53-летний Ги Буше. Канадский специалист прибыл со своим помощником, 64-летним Дэйвом Барром. Встречающие представители клуба по традиции снабдили наставника фирменным мерчем, кепкой и шарфом. Та же участь постигла его помощника.

Уточняется, что канадских специалистов впечатлили сибирские морозы и теплый прием. Буше предстоит сегодня открытая тренировка и знакомство с командой.

·Спорт

На главного тренера водрузили фирменные кепку и шарф «ястребов».

Сегодня ночью, 12 декабря, в Омск прилетел главный тренер «Авангарда» 53-летний Ги Буше. Канадский специалист прибыл со своим помощником, 64-летним Дэйвом Барром. Встречающие представители клуба по традиции снабдили наставника фирменным мерчем, кепкой и шарфом. Та же участь постигла его помощника.

Уточняется, что канадских специалистов впечатлили сибирские морозы и теплый прием. Буше предстоит сегодня открытая тренировка и знакомство с командой.