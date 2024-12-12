Новый главный тренер посмотрел подготовку команды в нападении и обороне.

Сегодня, 12 декабря, едва прибыв в Омск, новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше провел первую тренировку. Как и планировалось, наставник команды сделал два занятия по 45 минут. На одной из тренировок он сделал акцент на нападении. На второй тренер посмотрел на игру доверенных ему хоккеистов в обороне.

По ходу тренировок Ги Буше периодически вызывал команду к доске, объясняя тактику. При этом хоккеисты не всегда понимали команды тренера, поскольку не все владеют английским языком.

Помощник Буше, канадский специалист Дэйв Барр, прилетевший вместе с ним,работал с командой непосредственно на льду.

В целом сложно было угадать впечатление Ги Буше от команды. Кроме того, очевидно, сказывалась усталость от перелета. Ранее сам наставник анонсировал, что планирует наращивать скорость «ястребов»