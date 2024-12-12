Омск-Информ
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·Спорт

Дебют специалиста в качестве наставника «ястребов» откладывается – на ближайших матчах команды его не будет.

Прилетевший сегодня утром в Омск новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше в ближайшее время вернется обратно в Канаду. Во время ледовой тренировки «ястребов» иностранец находился на скамейке, непосредственно на площадке с командой работал его помощник Дэйв Барр. Как выяснилось, Буше недавно перенес операцию на колене и сейчас проходит восстановление.

– Мне еще придется покинуть расположение команды и съездить к своему доктору в Канаду, у которого я прохожу лечение. На ближайших матчах меня не будет. Во время моего отъезда Дейв Барр будет исполнять обязанности главного тренера. После 18–20 декабря я смогу выйти на лед, – сказал Ги Буше во время пресс-подхода.

Ближайший матч «Авангарда» состоится 17 декабря в Новосибирске против местной «Сибири».

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·Спорт

Дебют специалиста в качестве наставника «ястребов» откладывается – на ближайших матчах команды его не будет.

Прилетевший сегодня утром в Омск новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше в ближайшее время вернется обратно в Канаду. Во время ледовой тренировки «ястребов» иностранец находился на скамейке, непосредственно на площадке с командой работал его помощник Дэйв Барр. Как выяснилось, Буше недавно перенес операцию на колене и сейчас проходит восстановление.

– Мне еще придется покинуть расположение команды и съездить к своему доктору в Канаду, у которого я прохожу лечение. На ближайших матчах меня не будет. Во время моего отъезда Дейв Барр будет исполнять обязанности главного тренера. После 18–20 декабря я смогу выйти на лед, – сказал Ги Буше во время пресс-подхода.

Ближайший матч «Авангарда» состоится 17 декабря в Новосибирске против местной «Сибири».

3758