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·Спорт·Елена Ляхова

Волейбольная «Омичка» возвращается в СКК имени Блинова: цены «кусаются»

Попасть на матч можно за 500 рублей.
СКК имени Блинова

В Омске после долгого перерыва волейбол возвращается в СКК имени Блинова, который теперь носит название «G-ENERGY Арена». Впервые за более чем десять лет здесь состоится волейбольный матч.

В субботу, 17 октября, на площадку выйдет женская команда «Омичка». Ее соперником станет краснодарское «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:00. Организаторы уже открыли продажу билетов.

Стоимость посещения матча составляет 500 рублей. За эти деньги болельщики смогут увидеть первую волейбольную встречу на обновленной арене после многолетнего перерыва.

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·Спорт·Елена Ляхова

Волейбольная «Омичка» возвращается в СКК имени Блинова: цены «кусаются»

Попасть на матч можно за 500 рублей.
СКК имени Блинова

В Омске после долгого перерыва волейбол возвращается в СКК имени Блинова, который теперь носит название «G-ENERGY Арена». Впервые за более чем десять лет здесь состоится волейбольный матч.

В субботу, 17 октября, на площадку выйдет женская команда «Омичка». Ее соперником станет краснодарское «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:00. Организаторы уже открыли продажу билетов.

Стоимость посещения матча составляет 500 рублей. За эти деньги болельщики смогут увидеть первую волейбольную встречу на обновленной арене после многолетнего перерыва.

1326
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Рубрика - Спорт