Омичам пообещали небывалый рост пенсий

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Социальный фонд объявил о предстоящем повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии, которое состоится в рамках второго этапа индексации с 1 февраля 2027 года. После перерасчета базовая часть увеличится до 10,2 тысячи рублей, что отразится на итоговых начислениях для ряда получателей.

Как уточнили в ведомстве, изменения затронут граждан, достигших 80-летнего возраста, а также лиц с первой группой инвалидности. С учетом надбавок общая сумма фиксированной выплаты для этих категорий граждан приблизится к 20,5 тысячи рублей в месяц.

– Это напрямую повлияет на размер надбавок для отдельных категорий пенсионеров. Например, для тех, кто достиг 80 лет или имеет первую группу инвалидности. С учетом повышения фиксированная выплата таким пенсионерам увеличится почти до 20,5 тысячи рублей в месяц, – сказано на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что за прошедшие пять лет средний размер пенсионных выплат для трудоустроенных и неработающих граждан увеличился почти на 10 тысяч рублей.