Стали известны адреса первых елочных базаров в Омске

Пока власти определили только 4 точки в Центральном округе.

omskinform.ru

В декабре в Омске начнется традиционная продажа елок к Новому году. Сегодня в мэрии назвали адреса первых елочных базаров.

Адреса в Центральном округе:

10 лет Октября, 109;

10 лет Октября, 175;

Красный Путь, 26а

Маяковского, 50а.

Отметим, что в прошлом году в Омске было 40 торговых точек с елками.

Чиновники предупреждают, что за незаконную торговлю елками можно получить штраф – от 1 тысячи до 100 тысяч рублей.