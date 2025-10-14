Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Стали известны адреса первых елочных базаров в Омске

Пока власти определили только 4 точки в Центральном округе.

В декабре в Омске начнется традиционная продажа елок к Новому году. Сегодня в мэрии назвали адреса первых елочных базаров.

Адреса в Центральном округе:

  • 10 лет Октября, 109;
  • 10 лет Октября, 175;
  • Красный Путь, 26а
  • Маяковского, 50а.

Отметим, что в прошлом году в Омске было 40 торговых точек с елками.

Чиновники предупреждают, что за незаконную торговлю елками можно получить штраф – от 1 тысячи до 100 тысяч рублей.

·Общество

Стали известны адреса первых елочных базаров в Омске

Пока власти определили только 4 точки в Центральном округе.
omskinform.ru

В декабре в Омске начнется традиционная продажа елок к Новому году. Сегодня в мэрии назвали адреса первых елочных базаров.

Адреса в Центральном округе:

  • 10 лет Октября, 109;
  • 10 лет Октября, 175;
  • Красный Путь, 26а
  • Маяковского, 50а.

Отметим, что в прошлом году в Омске было 40 торговых точек с елками.

Чиновники предупреждают, что за незаконную торговлю елками можно получить штраф – от 1 тысячи до 100 тысяч рублей.