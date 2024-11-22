На территории Ленинского округа планируется открыть 6 елочных базаров.
В администрации города назвали места елочных базаров, которые с 1 декабря откроются в Ленинском округе. Всего их будет 6 :
- ул. Серова, 13;
- ул. Д. Бедного, 69;
- ул. Крыловская, 23;
- просп. Сибирский, 7;
- ул. 6-я Станционная, 2/3;
- ул. 6-я Станционная, 31.
Контролировать размещение елочных базаров будут представители окружной администрации.
– Главной задачей таких рейдов является выявление мест несанкционированной торговли. Торговая точка должна быть размещена в соответствии с утвержденной схемой, а также предприниматели обязаны организовать наведение порядка и вывоз мусора для поддержания санитарного состояния прилегающей территории. За несанкционированную торговлю хвойными деревьями предусмотрены штрафы от 3 до 50 тысяч рублей, – рассказал главный специалист отдела развития торговли и размещения гаражей администрации Ленинского округа Дмитрий Немчинов.
Елочные базары завершат работу 31 декабря.