В Омске признали, что избавлять Московку от пробок пока не на что

Фото: макс-канал Сергея Шелеста

Омичи пожаловались на новую схему движения на перекрестке улиц Новокирпичная и 6-я Станционная. По мнению местных жителей, изменение приоритета проезда не решит проблему пробок на этом участке, поскольку заторы возникают и на соседних перекрестках. В связи с этим горожане предложили расширить дорогу и обустроить дополнительные полосы для поворотов.

– Нужно что-то сделать со следующими перекрестками с улицами Барабинской и 26-й Рабочей. Так как по ходу движения от перекрестка 6-я Станционная – Новокирпичная в сторону центра по правой полосе нет движения из-за остановившихся автобусов на остановке «6-я Станционная». На перекрестке с улицей Барабинской правая полоса тормозится из-за поворачивающих направо. Далее тормозится полоса из-за поворачивающих налево, на 26-ю Рабочую. Ну и так далее. Нужно расширять дороги хотя бы в районе перекрестков, где разрешен поворот налево, и выделять дополнительную полосу для поворота направо, – предложил омич.

Другой горожанин напомнил, что проблему обсуждали еще во время строительства гипермаркета «Лента» на Московке. С тех пор в районе появилось множество новых домов, однако решить транспортную проблему так и не удалось. По словам омича, финансирование необходимых работ до сих пор не предусмотрено.

В городской администрации подтвердили, что в ближайшее время расширять дорогу не планируют.

– Мы понимаем вашу обеспокоенность вопросом развития транспортной инфраструктуры нашего города. К сожалению, бюджетом города на текущий год и плановый период до 2028 года мероприятий по расширению указанного участка автомобильной дороги не предусмотрено. Рассмотрение вопроса возможно в последующие годы при условии необходимого бюджетного финансирования, – отметили в пресс-службе администрации.