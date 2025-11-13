Не город, а каток: омичи пожаловались на скользкие улицы

Тротуары оказались совсем не обработанными от гололеда.

Из-за перепадов температур улицы Омска превратились в настоящий каток: в городе то заморозки, то потепление. Ледяной коркой покрылись пешеходные дорожки; чтобы пройти по ним, нужно иметь хорошую спортивную подготовку.

В соцсетях омичи с утра возмущаются: «Улица Нефтезаводская аж блестит! Прошла ее от университета до университета – везде скользко!», «У автовокзала женщина на лесенке поскользнулась и упала, скользко, как на льду», «Мира – каток, хоть стоишь, хоть идешь, все равно упадешь», «В центре посыпали главные дорожки, а кругом лед. Берегите себя».

На жалобы омичей откликнулся мэр города. Сергей Шелест дал отдельное поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову.

– Необходимо усилить противогололедную обработку тротуаров, пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта, а также нужно использовать весь имеющийся технический ресурс, перераспределить часть рабочих на данное направление, – написал мэр в своем телеграм-канале.

262 человека и 213 единиц техники задействованы сегодня в уборке города от снега и льда.