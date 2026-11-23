Omskinform.ru

Омские синоптики предупредили о резких перепадах погоды на фоне аномального тепла. В ближайшие дни среднесуточная температура будет на 7–10 градусов выше климатической нормы, однако погода останется неустойчивой из-за чередования циклонов и антициклонов.

Так, во вторник, 24 ноября, в регионе ожидаются снегопады. Ночью температура опустится до −5 градусов, а днем поднимется до +2. При этом на дорогах сохранится сильная гололедица. Уже в среду, 25 ноября, осадки прекратятся из-за повышения атмосферного давления. Существенных изменений температуры не ожидается.

Однако в четверг, 26 ноября, погода вновь резко изменится. Приближающийся с запада атлантический циклон принесет в регион дожди и мокрый снег. Ветер усилится, а его порывы могут достигать 20 м/с. Днем воздух прогреется до +5 градусов, что приведет к усилению гололедных явлений.

В пятницу, 27 ноября, в Омскую область вновь вернутся морозы. Погода останется облачной и ветреной, а дожди и мокрый снег сменятся снегопадами. Ночью температура опустится до −6 градусов, днем – до −5. На дорогах всего региона сохранится гололедица.