Сорвавшийся лист потянул за собой владельца торгового павильона.

Сегодня, 29 апреля, возле кинотеатра «Первомайский» в омских Нефтяниках из-за сильного ветра один из листов крыши оторвался от одного из торговых павильонов на остановке. Мужчина, который находился на кровле, сорвался с нее и скончался от полученных травм.

По данным СКР по Омской области, 55-летний погибший оказался владельцем этого магазина. Он самостоятельно забрался в помещение, чтобы посмотреть на поврежденную кровлю.

Напомним, что из-за бушующего в Омской области ветра власти ввели режим повышенной готовности. Омичам рекомендуется пересидеть непогоду дома.

Помимо омских ларьков, крыши также сносит у домов в области, а в городе на машины падают деревья.