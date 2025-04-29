Омск-Информ
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·Авто

Машину сильно помяло.
Ураганный ветер повалил несколько деревьев на улице Нефтезаводской в Омске. Как сообщают очевидцы, это произошло неподалеку от нефтезавода. Два ствола угодили на рядом стоящий автомобиль Nissan Pulsar.
– Самое обидное, что этот мужик пороги недавно переварил. Она, по-моему, пару лет с гнилыми порогами стояла. И снова вкидывать на ремонт, – отметил один из местных жителей в соцсетях.
Напомним, сильный ветер принес неприятности не только горожанам, но и жителям Омской области. В деревнях Полтавского района посносило крыши.
1654Андрей Андреев
·Авто

Машину сильно помяло.
Ураганный ветер повалил несколько деревьев на улице Нефтезаводской в Омске. Как сообщают очевидцы, это произошло неподалеку от нефтезавода. Два ствола угодили на рядом стоящий автомобиль Nissan Pulsar.
– Самое обидное, что этот мужик пороги недавно переварил. Она, по-моему, пару лет с гнилыми порогами стояла. И снова вкидывать на ремонт, – отметил один из местных жителей в соцсетях.
Напомним, сильный ветер принес неприятности не только горожанам, но и жителям Омской области. В деревнях Полтавского района посносило крыши.
1654Андрей Андреев