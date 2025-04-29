Пострадали несколько сел и деревень.

Вчера, 28 апреля, ураганный ветер посносил крыши с домов в селе Шахово Полтавского района Омской области. Кадры с места происшествия сельчане опубликовали в соцсетях. Судя по ним, пострадали не менее четырех домов.

– Сегодня утром в село Шахово Ворошиловского сельского поселения выехала рабочая группа в составе главы Ворошиловского поселения, специалистов администрации Полтавского района для оценки последствий ураганного ветра 28 апреля. Жителям пострадавших домовладений сообщат о степени ущерба и дальнейших действиях, – сообщили в администрации Полтавского района.

Как сообщила «Омск-информу» врио главы Полтавского района Валерия Никитина, потери из-за ветра понесли и другие деревни. Однако там случаи единичные – Шахово пострадало сильнее всего. Количество поврежденных домов все еще подсчитывают специалисты.

Отметим, что в Омске, по данным мэрии, подобных случаев не было.