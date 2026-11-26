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Аналитики компаний НДВ Недвижимость и «Нордстрой» изучили рынок жилья Сибирского федерального округа. Средневзвешенная цена квадратного метра в омских новостройках составила 163,6 тыс. рублей, за десять месяцев «квадрат» подорожал на 4,7 %.

По цене первичного жилья Омск обогнал Красноярск, где метр стоит 160,7 тыс. рублей. В Новосибирске квадратный метр в новостройках оценили в 175,6 тыс. рублей, в Барнауле – в 182,3 тыс. рублей. Дороже всего жилье в Горно-Алтайске (230,9 тыс. рублей) и Иркутске (223,6 тыс. рублей).

В октябре метр на первичном рынке Омска стоил те же 163,6 тыс. рублей, на вторичном – 128,6 тыс. рублей. Разрыв между новым и готовым жильем в Омске достиг 27,3 % – заметно больше, чем в Новосибирске (9,9 %) и Красноярске (3,6 %).

– Омск уверенно входит в число наиболее дорогих рынков новостроек Сибири. При этом для покупателей все большее значение приобретает комплексная оценка жилья: важны не только площадь и стоимость квадратного метра, но и качество строительства, планировочные решения, благоустройство и инфраструктура, – заявили в компании «Нордстрой».

Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала стоимость квадратного метра в строящихся домах Омска выросла примерно на 2 %, а к началу осени средняя цена метра достигла 163,7 тыс. рублей.