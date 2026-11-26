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С 1 декабря в России начнет действовать технологический сбор на электронику. Платят его не покупатели, а производители и импортеры техники, но участники рынка уже заявляют, что издержки перенесут в конечную стоимость товаров. До вступления сбора в силу остается пять дней.

Ставка сбора за смартфон и мобильный телефон составит от 250 до 496 рублей, за ноутбук или портативный компьютер – от 500 до 992 рублей. Размер зависит от категории устройства и от того, есть ли сведения о товарном знаке в системе маркировки. В рознице прибавка может оказаться выше базовой ставки из-за торговой наценки и НДС.

Эксперты рынка потребительской электроники отмечают: старые складские запасы позволят сетям сдерживать резкий скачок цен в первые дни декабря. Однако к середине месяца популярные модели гаджетов станут заметно дороже. Покупка до 30 ноября включительно финансово выгоднее.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2026 года в России начнет действовать технологический сбор на электронную продукцию, в том числе ноутбуки, планшеты и смартфоны, а платить его будут как импортеры, так и производители техники. Тогда в Минпромторге отмечали, что базовая ставка для ноутбуков составит 746 рублей за единицу товара, для смартфонов – 373 рубля, а бизнес будет платить в качестве техсбора по 22,7 млрд рублей в год.