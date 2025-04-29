Омск-Информ
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·Общество

Горожанам рекомендуют не выходить на улицу.
Мэрия Омска ввела режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. В городе второй день бушует ураганный ветер.
– Все аварийные службы города переходят на особый режим работы, – сообщает мэр Сергей Шелест.
Омичам рекомендуют держаться подальше от старых деревьев, рекламных конструкций и ветхих строений и по возможности не выходить на улицу. Стоит также убрать с балконов вещи, которые может уронить ветер.
– И особое внимание детям младшего школьного возраста: по возможности встречайте их из школы, маленькому ребенку с тяжелым рюкзаком трудно противостоять сильным порывам ветра, – добавил Шелест.
Напомним, ураганный ветер в Омске уже уронил дерево на автомобиль, а в области сорвал крыши с домов.
Андрей Андреев
·Общество

Горожанам рекомендуют не выходить на улицу.
Мэрия Омска ввела режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. В городе второй день бушует ураганный ветер.
– Все аварийные службы города переходят на особый режим работы, – сообщает мэр Сергей Шелест.
Омичам рекомендуют держаться подальше от старых деревьев, рекламных конструкций и ветхих строений и по возможности не выходить на улицу. Стоит также убрать с балконов вещи, которые может уронить ветер.
– И особое внимание детям младшего школьного возраста: по возможности встречайте их из школы, маленькому ребенку с тяжелым рюкзаком трудно противостоять сильным порывам ветра, – добавил Шелест.
Напомним, ураганный ветер в Омске уже уронил дерево на автомобиль, а в области сорвал крыши с домов.
Андрей Андреев