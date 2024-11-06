Крышу сорвало ветром сегодня днем.

Сегодня, 6 ноября, в Омске разыгралась непогода. На город обрушился снегопад вместе с сильным ветром. В результате на Левобережье ветер снес крышу здания, расположенного по адресу улица Енисейская, 1.

По словам очевидцев, конструкция из металла и дерева упала на припаркованные рядом машины. В мэрии Омска рассказали, кто ответит за эту ситуацию.

По словам пресс-служб ведомства, устранять последствия непогоды будет собственник торгового комплекса. Владельцы пострадавших автомобилей могут через суд решить вопрос, связанный с возмещением материального ущерба.