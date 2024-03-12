Проблемы с крышей возникли в многоэтажке на улице 4-я Транспортная. В Госжилинспекции заявили, что помочь ничем не могут.

Проблемы с крышей возникли в многоэтажке на улице 4-я Транспортная. В Госжилинспекции заявили, что помочь ничем не могут.

Жители многоквартирного дома на улице 4-я Транспортная, 44, рассказали, что в здании уже на протяжении двух лет течет крыша. Свою жалобу омичи оставили в социальных сетях. По их словам, УК «Сибирский коммунальник» знает о возникшей проблеме, но решать ее не собирается.

– УК «Сибирский коммунальник» бездействует на протяжении двух лет. Жалуемся им на плохую крышу, все, что могут сделать, – это скинуть снег, и то не всегда, – пишет автор поста.

Сообщение омичей прокомментировали в региональной Госжилинспекции. Там заявили, что пока ничем помочь не могут, так как жалобы из соцсетей специалисты ведомства в работу не берут. Чтобы как-то разобраться в ситуации, в ведомство советуют направить официальное письмо.