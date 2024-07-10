Кадры промокшего и протекающего потолка заснял очевидец. Под мокрыми потолочными плитками находятся осветительные приборы.

Кадры промокшего и протекающего потолка заснял очевидец. Под мокрыми потолочными плитками находятся осветительные приборы.

Не видят опасности

В Омском областном отделении общественной организации «Всероссийское общество слепых» через прохудившийся потолок в помещение актового зала попадает вода. Кадрами из здания на улице Герцена, 268а, с редакцией «Омск-информа» поделился очевидец, присутствовавший на одном из творческих мероприятий, организованных обществом. Крупные подтеки видны по всему потолку.

Ситуация, по мнению автора фото, усугубляется еще и тем, что под потолком проходит электропроводка: близкое соседство электричества и воды может быть опасным.

В актовом зале, где подтапливает крышу, проводятся различные мероприятия, как торжественные, так и творческие. К счастью, вода с потолка не льется на головы выступающим. Но тем не менее на сцену влага попадает, концентрируясь у ее края, а также на пространстве перед ней.

Приходится укрывать пленкой и традиционно размещаемую у края сцены звуковую аппаратуру. Ей контакт с водой не сулит ничего хорошего, а стоит она недешево.

Члены общества в силу особенностей зрения потенциальной опасности в протекающей крыше не видят.

– Там люди, которые либо незрячие, либо с остаточным зрением. Плиты эти могут в какой-то момент рухнуть, они этого попросту не видят. Не видят опасности, – говорит очевидец.

Непрочно держащиеся потолочные плиты – это только одна сторона медали. Гораздо больше проблем несет возможный контакт воды с электропроводкой. Здесь недалеко и до замыкания. А там недалеко и до пожара.

Новая крыша будет осенью

Председатель правления Омской областной организации ОООИ «Всероссийское общество слепых» Инна Сакович не отрицает, что проблема существует. Однако, по ее словам, масштаб не такой большой.

– Эта проблема действительно возникает периодически. Но она, во-первых, не критична, а во-вторых, на сегодня есть распоряжение от учредителя, и выделены деньги на ремонт этой крыши. Все когда-то приходит в негодность, к тому же вы знаете, какая нынче непростая была зима. И она показала, что точечным ремонтом, как с асфальтом, мы не обойдемся, – отметила Инна Сакович.

Проблемой руководство областного отделения «Всероссийского общества слепых» озабочено и намерено ее решать.

– Нужно серьезно и в срочном порядке заниматься крышей. Со дня на день мы ждем финансирования из Москвы, и крыша будет заново перекрыта. Думаю, проблему эту полностью закроем, и где-нибудь к октябрю в новый отопительный сезон войдем уже с новой крышей, – заявляет руководитель организации.

В то же время Инна Сакович отмечает, что вода, которая возникает из-за осадков, попадает в помещение не так уж часто. Поэтому руководитель даже не может точно вспомнить, когда это началось:

– Все это бывает очень редко и только тогда, когда, например, всю ночь и следующие полдня лил дождь без перерыва. Если случается подобный катаклизм, то да, определенные проблемы возникают. Но опять же: такого, чтобы всех топило и людям на голову лилась вода, у нас нет. Да, крыша подтекает, когда серьезные погодные изменения происходят, бежит в нескольких местах. Но эти ситуации предугадать невозможно. А поскольку, повторю, эта зима была плохой, то когда все начало таять, усугубилась и ситуация с крышей. Поэтому мы тут же обратились вместе с нашим предприятием к учредителю. Нас услышали, финансирование будет выделено, а крыша – перекрыта.

Инна Сакович пояснила, что все вопросы, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий, общественной организации нужно решать с Всероссийским обществом слепых, поскольку оно является собственником здания. По этой же причине региональное отделение ВОС не может требовать от местных органов власти, чтобы им отремонтировали помещение. Хотя по всем остальными вопросам они успешно взаимодействуют.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием ситуации.