Омск-Информ
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·Общество

Как и обещали синоптики, снегопад сопровождается порывистом ветром.

Сегодня, 6 ноября, во второй половине дня, как и ожидалось, на город обрушился первый сильный снегопад.

Выпадение крупных хлопьев снега сопровождается порывистым ветром и плохой видимостью. На дорогах начали образовываться пробки. По состоянию на 15 часов магистрали сковали 7-балльные заторы. В час пик прогнозируются пробки в 8–9 баллов.

Материалы по теме:

Шелест сделал заявление из-за сильной метели.

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·Общество

Как и обещали синоптики, снегопад сопровождается порывистом ветром.

Сегодня, 6 ноября, во второй половине дня, как и ожидалось, на город обрушился первый сильный снегопад.

Выпадение крупных хлопьев снега сопровождается порывистым ветром и плохой видимостью. На дорогах начали образовываться пробки. По состоянию на 15 часов магистрали сковали 7-балльные заторы. В час пик прогнозируются пробки в 8–9 баллов.

Материалы по теме:

Шелест сделал заявление из-за сильной метели.

1431