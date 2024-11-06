Омск-Информ
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·Общество

Мэр Омска призвал автолюбителей держать дистанцию.

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к автомобилистам в связи с сильной метелью.

– Из-за значительного ухудшения погодных условий во избежание ДТП просим вас увеличить интервал движения, трезво оценивать дорожные условия и выбирать безопасную скорость, – призвал Шелест.

Глава города призвал по возможности отказаться от поездок в ночное время. Ранее «Омск-информ» сообщал, что из-за метели пробки уже в дневное время достигли 7 баллов.

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·Общество

Мэр Омска призвал автолюбителей держать дистанцию.

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к автомобилистам в связи с сильной метелью.

– Из-за значительного ухудшения погодных условий во избежание ДТП просим вас увеличить интервал движения, трезво оценивать дорожные условия и выбирать безопасную скорость, – призвал Шелест.

Глава города призвал по возможности отказаться от поездок в ночное время. Ранее «Омск-информ» сообщал, что из-за метели пробки уже в дневное время достигли 7 баллов.

1921