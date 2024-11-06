Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в Кировском округе.
Сегодня на Левобережье Омска ветер снес крышу здания № 1 на улице Енисейской. Как сообщают в соцсетях очевидцы, конструкция из металла и дерева упала на припаркованные рядом автомобили.
Отметим, что в здании располагаются около трех десятков организаций. Среди них несколько магазинов, бизнес-центр и салоны красоты.
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·Происшествия

Инцидент произошел в Кировском округе.
Сегодня на Левобережье Омска ветер снес крышу здания № 1 на улице Енисейской. Как сообщают в соцсетях очевидцы, конструкция из металла и дерева упала на припаркованные рядом автомобили.
Отметим, что в здании располагаются около трех десятков организаций. Среди них несколько магазинов, бизнес-центр и салоны красоты.
2225