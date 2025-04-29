Меры по восстановлению объектов уже принимаются.

Сильный ветер, обрушившийся на город и область, привел к частичному разрушению зданий социальной инфраструктуры в Исилькульском и Полтавском районах Омской области. Напомним, что в селе Шахово Полтавского района из-за сильного ветра у нескольких домов оторвало крыши. Что произошло в Исилькульском районе, не уточняется.

Губернатор Виталий Хоценко дал поручение руководителям муниципальных образований и министерству региональной безопасности провести оценку нанесенного ущерба и незамедлительно приступить к восстановительным работам.

В самом же городе крышу оторвало у одного из торговых павильонов, на которой в этот момент находился владелец заведения. Мужчину унесло вместе с куском профнастила, и он скончался от полученных травм.